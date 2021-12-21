В Иркутске работница театра «подарила» мошенникам почти 400 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стала 58-летняя сотрудница иркутского театра. Ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он назвал женщину по имени отчеству и сообщил, что аферисты взломали ее личный кабинет на сайте банка и пытаются похитить со счета все ее деньги.

После этого, звонивший преступник убедил иркутянку перевести все деньги на «безопасные» счета. Доверчивая женщина так и сделала. На этом мошенник не успокоился и вновь набрал обманутую сибирячку и рассказал, что теперь кто-то пытается оформить на нее кредит. Предложил действовать по той же схеме – перевести деньги на безопасный счет.

- Женщина оформила заем в 400 тысяч рублей и перевела всю сумму, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого телефон «сотрудника банка» оказался недоступным.

По факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».