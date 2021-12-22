Сибиряк перевел больше ста тысяч рублей мошенникам, желая купить трактор в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще один житель Иркутской области попался на уловки мошенников. Мужчина перевел им 140 тысяч рублей – пол стоимости трактора, объявление, о продаже которого, увидел в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отделение обратился 48-летний житель поселка Тайтурка Усольского района, - говорят полицейские. – Он увидел на сайте объявлений информацию о продаже минитрактора «Iseki» стоимостью 280 тысяч рублей. Связался с продавцом и перевел ему половину суммы.

Остальные деньги сибиряк обещал отдать после доставки трактора. Но, вероятно, и трактора-то никакого не было, так как после смс о списании средств со счета, продавец перестал отвечать на звонки. Розыск аферистов идет.

- Скептически стоит относиться к информации, размещенной в Сети, - отмечают в региональном МВД. - Покупку автомобиля, квартиры, дома необходимо оформлять только при личном присутствии продавца и покупателя и только после всестороннего изучения правоустанавливающих документов на имущество и недвижимость.

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