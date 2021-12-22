Виктор Побойкин возглавил комитет по строительству и дорожному хозяйству в ЗС Иркутской области. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Законодательном Собрании Иркутской области создан комитет по строительству и дорожному хозяйству. Такое решение было принято депутатами во время 51 сессии, которая состоялась 22 декабря. Виктор Побойкин избран председателем комитета ЗС Иркутской области по строительству и дорожному хозяйству. Об этом сообщают в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

- В настоящий момент существует огромное количество задач в сфере строительства и дорожного хозяйства в соответствии с приоритетами принятой Стратегии социально экономического развития Иркутской области», - отметил Виктор Побойкин.

Виктор Побойкин избран председателем комитета ЗС Иркутской области по строительству и дорожному хозяйству путем тайного голосования. Его кандидатуру поддержало большинство парламентариев. Ранее он занимал пост заместителя председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении.

Профильный комитет будет курировать проблематику включения в бюджет региона вопросы строительства и ремонта дорог в муниципальных образованиях Иркутской области.

Справка КП

Виктор Побойкин родился 25 сентября 1975 года в городе Черемхово. В декабре 2005 года был избран депутатом Думы города Черемхово I созыва - председателем Думы. В октябре 2010 года переизбран депутатом городской Думы - председателем Думы. Дважды избирался мэром Черемховского районного МО - в декабре 2011 года и в сентябре 2016 года. 9 сентября 2018 года стал депутатом Законодательного Собрания Иркутской области 3-го созыва по одномандатному избирательному округу № 15. Избран председателем комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области 3-го созыва.