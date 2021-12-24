СК расследует дела о превышении полномочий и халатности при приемке детсада в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовные дела по статья «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Халатность» возбуждены в Приангарье после прокурорской проверки приема-передачи детского сада в селе Буреть в Боханском районе по договору купли-продажи. Специалисты не нашли указанного в документах имущества на сумму свыше 5.7 миллиона рублей. Об этом сообщают пресс-службы СК РФ по Иркутской области и прокуратуры региона.

При этом региональная служба жилищного и строительного надзора выдала заключение о соответствии здания проектной документации, сотрудник администрации также подписал акт приема-передачи.

- В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия, - отмечают в СК Приангарья. - Расследование уголовных дел продолжается

Отметим, что детсад на 60 мест был куплен администрацией муниципального образования в декабре прошлого года в рамках национального проекта «Демография» за 123 миллиона рублей.

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