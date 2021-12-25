Водитель грузовика погиб при столкновении с "Вольво" в Иркутской области . Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель грузовика «Хино» погиб при столкновении с большегрузом на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" неподалеку от поселка Залари в Иркутской области. В том, как все это произошло и почему он не заметил стоящий на дороге "Вольво", еще предстоит разобраться следствию. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Сегодня около 4 часов утра на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля «Хино Ренжер» столкнулся с большегрузом «Вольво», стоящим на проезжей части в неисправном состоянии с выставленным знаком аварийной остановки, - уточняют в ведомстве.

Несмотря на то, что большегруз стоял, столкновение с ним оказалось смертельным для 35-летнего водителя грузовика. Он умер на месте до приезда бригады "Скорой".

Задача сотрудников ГИБДД, которые работают на месте аварии - выяснить все детали этого происшествия.