199 человек заболели коронавирусом за сутки в Иркутске, в Братске – 47 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Приангарье коронавирус подтвердился еще у 537 человек. Из этого числа 199 случаев заражения приходится на Иркутск, на Ангарск – 63, на Братск – 47. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Иркутской области.

В Иркутском районе за сутки диагноз COVID-19 за 24 часа поставлен 33 раза, в городах Усолье-Сибирское и Черемхово – по 28, в Тайшетском районе - +22 заболевших, в Нижнеудинском - +20, в Шелеховском - +19. В остальных территориях региона – менее 10 инфицированных за сутки. Нет новых зараженных в Жигаловском, Балаганском, Качугском, Мамско-Чуйском районах, а также в городе Саянск.

В ковидных госпиталях региона лечат 3039 пациентов. За сутки выздоровели 1107 человек. Всего из 154 592 зараженных коронавирусом в регионе с начала пандемии выздоровел уже 127 181 человек. Увы, жертвы также большие. От COVID-19 скончались 7006 сибиряков (за сутки это число увеличилось на 21), еще 580 инфицированных умерли от иных болезней.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 26 декабря

Карта распространения коронавируса в Иркутской области. Фото: оперативный штаб региона

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