Работу ТРЦ «Сильвермолл» временно запретили в Иркутске из-за нарушений Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели провели внеплановую проверку ТРЦ «СильверМОЛЛ» в Иркутске и нашли в здании более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности. Работа торгово-развлекательного центра временно приостановлена, двери торгового объекта опечатаны инспекторами Госпожнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Основание о запрете деятельности - повторное совершение правонарушения, связанного с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов, не устранение ранее выданного предписания органов государственного пожарного надзора, вновь выявленные нарушения, - отмечают в региональном Главке.

Результаты проверки переданы в Свердловский суд Иркутска. ТРЦ будет закрыт до решения суда. Спасатели просят сообщать им, если кто-то узнает, что протокол о запрете деятельности нарушен.

КОНКРЕТНО

О нарушении установленного режима просьба сообщать на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области – 8 (395 2) 40-99-99.