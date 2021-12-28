Организаторы двух незаконных казино предстанут перед судом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье передано в суд уголовное дело об организации и проведении вне игровых зон азартных игр с использованием оборудования. В совершении преступления подозреваются шестеро жителей Ангарска. По данным следствия, они открыли в городе нефтехимиков два нелегальных казино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

- 47-летний житель Ангарска привлек свою знакомую для организации незаконного игорного бизнеса, - рассказывают в Следственном комитете региона. - Вместе они подыскали себе ещё 4 девушек, тем самым у них образовалась организованная группа.

Свои «филиалы» они открыли по двум адресам - в 206 и 254 кварталах. Полицейские и СОБР Росгвардии провели обыски дома у подозреваемых и в указанных строениях. Изъято более 40 компьютеров и 4 игровых автомата с купюроприемниками, 400 000 рублей, камеры видеонаблюдения, телефоны, флэшки, документы.

Собранных материалов хватило, чтобы передать уголовное дело с обвинительным заключением в суд.

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