После ареста автомобиля Mercedes-Benz сибиряк выплатил штраф ГИБДД в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Усолья-Сибирского не выплачивал штраф за пьяное вождение до тех пор, пока его Mercedes-Benz M-Class 2006 года выпуска не описали и не арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

- В добровольном порядке оплатить задолженность неплательщик не спешил, - говорят приставы. - Гражданина по месту жительства застать не удавалось, официального трудоустройства он не имеет, денежные средства на расчетных счетах в банковских организациях отсутствуют.

Так, специалисты решили применить принудительные меры – сначала запретили проводить регистрационные действия в отношении автомобиля немецкой марки, а после и вовсе арестовали иномарку.

Это случилось, когда судебный пристав вновь приехал к должнику. Мужчина оказался дома, был составлен акт описи и ареста. Изымать автомобиль не стали, оставили усольчанину на ответственное хранение. Боясь, что Mercedes-Benz продадут с торгов, сибиряк в скором времени уплатил штраф за нарушение ПДД.

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