Пенсионерка из Иркутска на Новый год "подарила" мошенникам 4,5 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники активизировались перед Новым годом и "работая" в усиленном режиме, продолжают обманывать жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стала пенсионерка из Иркутска. В Интернете она увидела рекламу брокерских услуг и зарегистрировалась на сайте. Вскоре ей позвонил «помощник в торговле на бирже». Он уговорил сибирячку перевести деньги на указанный им счет. Когда женщина решила вывести сумму обратно, ее попросили оплатить «налоги». Пенсионерка оформила кредит и перевела деньги. В общей сложности отдав 4,5 миллиона рублей. После этого, аферисты выключили телефон.

- Всего за сутки мошенники обманули 10 жителей региона, - приводят грустную статистику в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Жертвами аферистов оказались жители Иркутска, Братска, Тайшета, Боханского и Осинского районов.

Чуть меньшую сумму "подарил" преступникам 42-летний инженер из Иркутска. Лжебанкиры выудили у него 2 миллиона рублей, якобы спасая деньги мужчины.