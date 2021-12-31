Поздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с Новым 2022 годом: Желаю, чтобы в семьях царили мир и покой

Жители Иркутской области параллельно с подготовкой к празднованию самой волшебной ночи в году, продолжают получать поздравления от первых лиц Приангарья. Сибиряков поздравил мэр Иркутска Руслан Болотов. Градоначальник отметил, что в 2021-м удалось сделать немало для благоустройства Иркутска. Итак, читайте поздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с Новым 2022 годом.

- Уважаемые иркутяне! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Это один из тех праздников, который каждый из нас ждет с особыми чувствами. В преддверии наступающего года мы строим планы и загадываем желания, искренне верим, что все трудности и сложности останутся в прошлом. Мы мечтаем, чтобы все благие начинания удавались, и хотим, чтобы в семьях царили мир и покой. И сделать это в наших силах! От каждого из нас зависит развитие родного города, региона, страны.

В уходящем 2021 году многое было сделано для развития Иркутска. Мы стремимся, чтобы областной центр был комфортным и благополучным городом. Именно поэтому строим современные школы и детские сады, создаем условия для занятий спортом для всех иркутян, благоустраиваем дворы и общественные пространства, ремонтируем дороги. Хочу искренне поблагодарить наших горожан за неравнодушие и активное участие в жизни Иркутска.

Дорогие друзья! Проведите праздничные дни с теми, кто по-настоящему вам близок и дорог. Так важно сказать своим родным, друзьям важные слова, обнять их, согреть заботой и вниманием. Искренне хочется, чтобы эта особая атмосфера укутала наш город как теплое одеяло и ощущение спокойствия, стабильности, домашнего уюта оставалось с нами как можно дольше. Как в одной сплоченной и дружной семье – большой семье Иркутска!

Желаю вам крепкого здоровья, светлой веры, искренней любви. Пусть в каждой семье царят счастье, мир и достаток!

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