Поздравление Председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова с Новым 2022 годом

До Нового года остаются считанные часы. А это значит, что время подводить итоги уходящего 2021-го и принимать поздравления с наступающим. Жителей Приангарья продолжают поздравлять первые лица Приангарья. Читайте поздравление Председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова с Новым 2022 годом.

Дорогие земляки! От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области поздравляю вас с наступающим 2022 годом и Рождеством!

Это самые душевные праздники, которые принято отмечать вместе с близкими и любимыми людьми, вспоминать самые яркие, значимые, радостные и трогательные для ваших семей события уходящего года. Для Иркутской области 2021 год был не самым простым, но вместе с вами мы приложили все силы, чтобы справиться с трудностями. Благодарю вас за активность, интересные инициативы, актуальные предложения, направленные на процветание и развитие нашего региона.

Новогодний праздник – это всегда надежда на лучшее, новые планы, амбициозные цели и немного волшебства. В наступающем году нас ждет большое событие, которое объединит жителей и гостей нашей прекрасной земли - 85-летний юбилей Иркутской области. Пусть это событие состоится и как можно больше жителей нашего региона смогут стать его участниками, а праздник запомнится красивой историей в летописи Приангарья.

Пусть 2022-й год будет счастливым для каждого жителя Иркутской области, принесет гармонию, достаток, любовь в каждую семью! Пусть ваши родные люди будут здоровы! Пусть сбываются самые заветные мечты! С праздником!