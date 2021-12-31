В Иркутске в многоэтажке начался пожар из-за фейерверка Фото: Иван МАКЕЕВ

В первые минуты 2022 года в Иркутске начался пожар. Сообщение о ЧП в многоэтажке поступило в пожарно-спасательную службу города в 00:25. Спасатели прибыли по адресу Костычева 27/11. В 00:29 уже горела обшивка дома в районе 6, 7 и 8 этажей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На месте работали 5 единиц техники и 26 человек личного состава. Огнеборцами выведены 53 человека, ещё 20 человек эвакуировались самостоятельно, - рассказали в ведомстве.

Для жильцов многоэтажки на базе 75 школы развернут временный пункт размещения Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Для жильцов многоэтажки на базе 75 школы Иркутска развернут временный пункт размещения. В 01:12 пожар был локализован на площади 60 квадратных метров.

На месте продолжают работать дознаватели МЧС России. По оперативной информации, пожар мог начаться из-за запуска фейерверка. На 6 этаже загорелся балкон. В этот момент в квартире никого не было. Специалисты опрашивают соседей и очевидцев.