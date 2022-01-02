Погода на 2 января в Иркутске: ждать ли похолодания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новогодние каникулы продолжаются, а это значит, что пора выходить из-за праздничного стола и гулять на свежем воздухе. Благо, погода позволяет. 2 января синоптики обещают в Иркутске облачную погоду с прояснениями, столбик термометра покажет вполне комфортные для сибирской зимы -13, -15 градусов. Правда, возможен слабый снег. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 3-8 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 2 января переменная облачность. Небольшой снег пройдет в Тулунском, Катангском районах, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья местами небольшой снег. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с, температура -10,-15 градусов, при облачной погоде -20,-25, в Катангском, северо-восточных районах -26,-31, в пониженных формах рельефа -35,-40.