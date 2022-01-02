Пенсионер из Байкальска "подарил" мошенникам более 1 миллиона рублей на Новый год Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оказывается, мошенники не отдыхают и в новогодние праздники и продолжают обманывать жителей Иркутской области. В первые дни нового года они развели доверчивого 70-летнего жителя Байкальска. Сделали они это по классической схеме.

Позвонивший сибиряку аферист представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета пытаются списать деньги. Чтобы спасти накопления, преступник посоветовал ему перевести деньги на указанный счет. Пенсионер перевел 600 тысяч рублей, а затем взял кредит еще на 500 тысяч и также отдал их мошенникам.

- Ранее мужчина слышал о таком способе обмана, но, находясь под психологическим давлением, поверил преступникам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские еще раз просят жителей региона провести беседы со своими пожилыми родственниками и напоминать им о случаях подобного мошенничества. Ну и разумеется, не попадаться самим на уловки аферистов, которые обманывают без выходных.