18 718 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За неделю в Иркутской области за помощью к медикам обратились 18 718 сибиряков, заболевших острыми респираторно-вирусными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Приангарья.

Большинство «простудившихся» - дети. Их от общего числа захворавших – 10 533. У 133 человек в регионе также лабораторно подтвердился грипп – среди них 53 взрослых и 80 детей. Тем не менее, специалисты отмечают, что заболеваемость ниже эпидемического порога на 34%.

- Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости, - говорят в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Для сравнения, неделей ранее с диагнозом ОРВИ наблюдалось 27 655 человек. Гриппом заразились тогда 210 наших земляков, в их числе 158 ребятишек.

– Мы напоминаем, что самолечение недопустимо, - говорят в региональном Роспотребнадзоре. - Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

И остальные рекомендации врачей остаются прежними: носить маски, избегать мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию, мыть руки, пользоваться антисептиком, чаще проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку.

Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусом. Фото: Роспотребнадзор Иркутской области

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