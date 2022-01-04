17 ледовых переправ открыто в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье на 4 января открыто 17 ледовых переправ из запланированных 51. Самое большое количество временных автодорог действует в Тайшетском районе – их там 5, четыре переправы открыты в Киренском районе, три – Казачинско-Ленском, по одной ледовой дороге в Бодайбинском, Катангском, Нижнеудинском, Братском и Шелеховском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Мониторинг ледовой обстановки проводится ежедневно. На реках, озерах региона все еще продолжается ледостав.

- На реке Ангаре, Иркутском водохранилище, а также на акватории озера Байкал продолжаются процессы ледообразования, - говорят спасатели. - На озере Байкал в Слюдянском районе - открытая вода с заберегами. В поселке Листвянке - открытая вода. В районе поселка Большое Голоустное и в заливах Малого моря толщина льда варьируется от 10 до 20 сантиметров, местами – промоины, открытые участки воды.

На Иркутском водохранилище в заливах лед от 25 до 30 сантиметров, но есть и открытая вода – на фарватере. Толщина льда в заливах на реке Ангара 20-30 сантиметров.

КОНКРЕТНО

Измерения толщины льда на водоемах Иркутской области:

В заливах Братского водохранилища в Осинском, Нукутском, Братском, Усть-Удинском районах толщина льда составляет от 25 до 45 сантиметров, местами промоины.

На реке Лене в Качугском и Жигаловском районах толщина льда - от 25 до 50 сантиметров.

До 55 сантиметров - на реках Иркут в районе села Баклаши, Ока в районе села Ухтуй.

На реке Лене в Киренском, Усть-Кутском районах - лед от 30 до 40 сантиметров, местами - промоины.

В Катангском районе на реке Тунгуске - лед от 35 до 70 сантиметров.

В Тайшетском районе на реках Бирюса, Чуна, Тагул, Туманшет толщина льда варьируется от 25 до 35 сантиметров. На реке Чуне в Чунском районе - лед до 35 сантиметров.

В Усольском районе на реке Ангаре - забереги, на реках Китой и Белая - лед от 30-40 сантиметров с многочисленными промоинами.

В Иркутском районе на реках Иркут, Ушаковка и Куда - лед от 15 до 30 сантиметров.

На реке Иркут в Шелеховском районе - лед 15-20 сантиметров, местами промоины и забереги до 10 метров, а на реке Олхе лед - не более 10 сантиметров с промоинами, на карьерах лед - до 30 сантиметров.

Толщина льда 30-40 сантиметров - на реке Ие в городе Тулуне.

В Ангарском районе на реке Китой лед достигает 25 сантиметров, а на реке Ангаре - открытая вода.