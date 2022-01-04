Еще 270 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе подтвердилось еще 270 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- В ковидных госпиталях Приангарья сейчас лечат 2 231 пациента, - рассказали специалисты. – За сутки скончалось от COVID-19 пятнадцать человек, от иных болезней умерло еще два зараженных коронавирусом.

Всего в региона с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 155 жителей, еще 590 подцепивших заразу имели в анамнезе также и другие тяжелые заболевания, которые привели к их кончине. Стоит отметить, что справившихся с коронавирусом гораздо больше. Из 158 415 заразившихся COVID-19 в Иркутской области, выздоровели уже 144 080. За минувшие сутки отрицательные результаты тестов получили 1944 из них.

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