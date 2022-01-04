Шестилетний мальчик пропал в Иркутске 4 января Фото: Виктория МИНАЕВА

Полицейские Иркутска и Иркутского района разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика. Он ушел из дома в микрорайоне Березовый поселка Маркова Иркутского района сегодня около часу дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- О том, что мальчик пропал, рассказала его мама, - говорят в полиции. - По одной из версий, он может ездить на общественном транспорте, следующем в сторону центра города, Ленинского округа либо маршрутах 80 и 480.

В региональном МВД приводят приметы пропавшего ребенка: на вид ему 8-10 лет, рост 140 сантиметров, глаза голубые, русые волосы, коротко стриженные. На нем была темная куртка, серая шапка, штаны, черные ботинки (смотри фото).

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если вам известно, где может находиться мальчик или вы видели его 4 января после обеда:

Телефон дежурной части 21-68-05, 21-26-26, 102 или 89025777993