Жители Иркутска могут сообщить о некачественной уборке снега в ЕДДС Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новогодние праздники уборка снега в Иркутске проводится во всех городских округах. Трудятся порядка пятисот дворников от управляющих компаний, а также дорожные службы – порядка ста единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Очищаются лестницы, тротуары, придомовые территории, подземные переходы, приводятся в порядок центральные улицы города, остановочные пункты, вывезен снег с плотины ГЭС.

- В Правобережном округе ведется пропаривание русла реки Сарафановка в целях исключения подтопления жилых домов, - отмечают в администрации.

Кроме того, вывоз мусора во избежание переполнения баков в праздники происходит вдвое чаще на проблемных контейнерных площадках. Кстати, жители Иркутска, если видят, что уборка снега внутри дворов проходит некачественно, могут сообщить об этом по телефону единой дежурной диспетчерской службы.

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