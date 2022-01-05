Братчанка пыталась потушить загоревшуюся микроволновку, но погибла в дыму Фото: Архив "КП"

О задымлении в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Мира в Братске пожарным сообщили 4 января в 16.00. Из окна на четвертом этаже шел густой дым. За шесть минут пожар был потушен на площади в 2 «квадрата». На полу лежала хозяйка квартиры, ее тут же госпитализировали, но медики констатировали смерть женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дознаватели МЧС России установили, что предварительной причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования, - говорят спасатели. - Очаг возгорания находился в районе микроволновой печи. 80-летняя пенсионерка, заметив пожар, попыталась самостоятельно потушить огонь при помощи воды, на кухне были обнаружены разбросанные емкости, водопроводный кран был открыт. Женщина получила несовместимое с жизнью отравление угарным газом.

В Иркутской области количество пожаров остается высоким. С начала 2022 года зарегистрировано 90 пожаров, в них погибли 10 человек. 4 января в регионе произошел 21 пожар, за ночь 5 числа спасатели выезжали на семь возгорания.

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