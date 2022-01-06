Большой иркутский планетарий в Академгородке в каникулы открыли для всех.

Иркутск - уникальный город. В том числе и потому, что в нем два планетария. На новогодних каникулах для всех желающих открыт Большой иркутский планетарий в Академгородке. В программе - лекции, концерты, купольные фильмы как для детей, так и для всей семьи. И, конечно, можно смотреть на звезды. Об этом сообщает Иркутский научный центр СО РАН.

- Большой иркутский планетарий был построен в школе №19 по инициативе мэрии Иркутска и проектировался как городской планетарий, - уточняют в ИНЦ СО РАН. - С диаметром купола 11 метров он входит в десятку крупнейших планетариев России, а по современности оборудования и комплектации является одним из лидеров. Например, таких оптико-механических приборов для демонстрации звездного неба в России всего три.

Почему он появился именно в Иркутске? Работающие в регионе ученые - исследователи из Института солнечно-земной физики совершают много астрокосмических исследований, а жители Приангарья должны знать о них. С начала своей работы в 2019 году расположенный в школе №19 планетарий открывал свои двери только для ее учащихся и групп школьников региона. Теперь же побывать в нем могут все.

В новогодние праздники он будет работать в режиме нон-стоп. Это значит, что ежедневно, приобретя билет на один сеанс, интересующиеся космосом иркутяне и туристы смогут посмотреть все, что предлагают в этот день. Скажем, программа 7 января будет посвящена тайнам Солнца, 8 и 9 января - звездам. С лекциями о черных дырах и приближении Марса выступят известные астрономы. А каждый четный час, в 12.00, 14.00, 16.00 ( это каждый день) посетители смогут через специальный прибор увидеть звезды такими, какими их видно в космосе.