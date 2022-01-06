Два сельских жителя в Иркутской области насмерть забили знакомого табуреткой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Две недели родные надеялись найти 32-летнего мужчину живым. Не появился он в доме и под Новый год. А второго января стало известно, что его убили в селе Олонки Боханского района Иркутской области еще 15 декабря. Тело погибшего нашел в подвале дома житель деревни. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, 15 декабря прошлого года 32-летний мужчина, находясь в селе Олонки Боханского района, познакомился с местным жителем и девушкой из соседней деревни, которые пригласили его в гости, - сообщают в ведомстве. - Во время застолья произошла драка.

Хозяева пустили в ход табуретку, которой несколько раз ударили гостя по голове. Один из этих ударов и оказался смертельным - он скончался от полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления, труп бросили в подвал. Там его и обнаружил второго января местный житель. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, которые уже находятся под стражей. Им предъявлено обвинение.