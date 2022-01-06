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Происшествия6 января 2022 5:56

Автомобиль Паджеро провалился под лед Ангары на Байкальском тракте

Водитель не пострадал
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Автомобиль Паджеро провалился под лед Ангары на Байкальском тракте.

Автомобиль Паджеро провалился под лед Ангары на Байкальском тракте.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Выезжать на неокрепший лед на реках вокруг Иркутска смертельно опасно. Провалиться ничего не стоит - декабрь стоял на редкость, конечно, для зимы,теплый. Да и январь не отличается пока морозами. Всем об этом хорошо известно, а на берегах стоят аншлаги с предупреждениями. Но увы. Сегодня утром в Главное управление МЧС по Иркутской области поступило сообщение, что на 41 километре Байкальского тракта ушла под лед машина.

- В районе садоводства Бутырки, на заливе реки Ангары под лед провалился автомобиль Паджеро, глубина на месте провала 1 метр, - уточняют в ведомстве. - На месте работают спасатели БПСО МЧС России.

На снимках, сделанных спасателями на месте ЧП, виден и водитель, который ждет, когда поднимут его машину. Кстати, ему придется отвечать за это происшествие по закону. Сотрудники администрации Иркутского района составляют по этому поводу протокол.