Автомобиль Паджеро провалился под лед Ангары на Байкальском тракте. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Выезжать на неокрепший лед на реках вокруг Иркутска смертельно опасно. Провалиться ничего не стоит - декабрь стоял на редкость, конечно, для зимы,теплый. Да и январь не отличается пока морозами. Всем об этом хорошо известно, а на берегах стоят аншлаги с предупреждениями. Но увы. Сегодня утром в Главное управление МЧС по Иркутской области поступило сообщение, что на 41 километре Байкальского тракта ушла под лед машина.

- В районе садоводства Бутырки, на заливе реки Ангары под лед провалился автомобиль Паджеро, глубина на месте провала 1 метр, - уточняют в ведомстве. - На месте работают спасатели БПСО МЧС России.

На снимках, сделанных спасателями на месте ЧП, виден и водитель, который ждет, когда поднимут его машину. Кстати, ему придется отвечать за это происшествие по закону. Сотрудники администрации Иркутского района составляют по этому поводу протокол.