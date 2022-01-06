313 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки на 6 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество заболевших коронавирусом в Иркутской области за минувшие сутки, на 6 января, относительно небольшое - поставлено 313 новых диагнозов, а общее число заразившихся с начала пандемии достигло 158 981. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.

- Госпитализировано в стационары Приангарья 2 196 пациентов, - уточняют в оперативном штабе. - Это на 23 больше, чем днем ранее.

Жители Иркутской области уже понемногу стали привыкать, что ежедневно выписываются около тысячи человек. Вот и за минувшие сутки справились с болезнью 989 иркутян. А общее число тех, кто смог победить вирус, достигло уже 146 077.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, далеко не каждый может справиться с вирусом. Так, за прошедшие сутки регион потерял еще 15 жизней, а всего умерли от этой болезни 7 186 наших земляков.