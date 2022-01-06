НБКИ: Иркутяне взяли за 2022 год на 11, 4% больше потребительских кредитов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, выдача потребительских кредитов в 2021 году выросла на 15,1% по сравнению с прошлым годом. Но это - в целом по стране. В Иркутской области займов выдали на 11, 4% больше. По этому показателю Иркутская область на 14 месте в стране, следом за Красноярским краем.

Хорошо это или плохо? Долги они долги и есть, ничего хорошего. Но в первую пятерку по их количеству не попал ни один из сибирских регионов. Где населения больше, там и займов. Поэтому эту таблицу возглавляют Москва, Московская область, Петербург, а вместе с ними - Татарстан, Башкирия и Краснодар.

-В 2021 году банки продолжали придерживаться достаточно консервативной политики. Об этом свидетельствует как осеннее сокращение выдачи потребкредитов, так и тот факт, что ее темпы пока далеки от уровня «допандемийного» 2019 года, - уверен директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга заемщика.

Кстати, если сравнивать общее число кредитов, взятых за год, то из крупных сибирских регионов Иркутская область занимает одно из последних мест. Больше всего их оформили в Кузбассе - 341, 4 тысячи, на втором месте - Новосибирская область - 331, 9 тысяч, тройку замыкает Красноярский край - 330, 9 тысяч. В Приангарье жители взяли в банках 316, 2 тысячи займов .