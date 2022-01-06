6 350 новоселов получили жилье взамен аварийного в Иркутской области за год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6350 счастливых людей с ключами от нового жилья в руках. Таковы итоги переселения из аварийного жилья в 2021 году в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

А если собрать вместе результаты всех социальных программ по жилью, в том числе и тех, что касаются зоны БАМа, то за три последних года в регионе расселено 340 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Жилищные условия улучшили почти 17,5 тысячи человек. И новое жилье взамен ветхого будет выдаваться по-прежнему. Так, для таких переселенцев построят две 17-этажные блок-секции в 6-м микрорайоне иркутского Ново-Ленино. По уже заключенным контрактам приобретут 187 квартир общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Жилье введут в эксплуатацию в 2023 году.

– При этом очень важно подходить к развитию территорий комплексно. Людям важно, чтобы рядом с их новым домом была развитая инфраструктура: детские сады, школы, магазины, комфортные общественные пространства. Мы должны приложить максимум усилий для создания таких условий, – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Много ветхих зданий в областном центре.

– 129 тысяч квадратных метров жилья в Иркутске признаны ветхими и аварийными, - уточнил мэр города Руслан Болотов. -. Благодаря федеральной программе каждый год мы увеличиваем количество вводимых площадей.

Например, в декабре счастливыми обладателями квартир стали 135 семей новоселов, а всего в этом году обрели новую крышу над головой 286. В этом году ключи получат еще 295 жителей Иркутска ( само собой, и их домочадцы).