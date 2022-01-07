11-летний школьник пропал в Шелехове днем 6 января. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелехове полиция разыскивает 11-летнего школьника. Ищут Данилу Самойлова, который ушел из дома днем 6 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району с заявлением о розыске обратились его мать, - уточняют в полиции. - Женщина рассказала, что днем 6 января подросток ушел гулять и домой не вернулся.

Ребенка ищет полиция региона, в том числе созданы группы из сотрудников угро, инспекторов ПДН, участковых, волонтеров. Если вам что-то известно о том, где может находиться ребенок, просьба не остаться в стороне.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшего Данилы Самойлова

Рост -150 см, среднего телосложения, волосы русые, имеется скол на переднем зубе.

Был одет в куртку темно-зеленого цвета с мехом на капюшоне, черные горнолыжные штаны и черные кроссовки. На голове черная вязаная шапка.

Граждан, что-либо знающих о возможном местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, 8(39550)4-15-37 либо 8(3952)21-78-88 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области).