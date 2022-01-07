Дорогу на Мельничную падь под Иркутском отремонтируют в 2022 году.

На подъезде к поселку Мельничная Падь Иркутского района в декабре 2021 года начались работы по реконструкции автодороги. Обновление участка протяженностью свыше пяти километров идет в рамках госпрограммы Иркутской области. Завершить дорожные работы планируется к 30 сентября 2022 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

-На участке идут работы по вырубке леса, - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области. - Реконструкция продолжится с наступлением теплой погоды. Восстановят земляное полотно, в том числе увеличат радиусы поворотов, проложат водопропускные трубы, восстановят обочины, выполнят асфальтобетонное покрытие, нанесут дорожную разметку, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики.

Появятся здесь и две автобусных остановки. Эта новость обрадует очень многих. Ведь каких-нибудь 30 лет назад Мельничный тракт интересовал только немногочисленных жителей поселка и дачников. Но сейчас все изменилось - горожане оценили плюсы жизни на природе, началось масштабное строительство в самой Мельничной пади и садоводствах. Движение интенсивное, а летом на трассе пробки. Плюс к всему на тракт стекаются сточные воды. Кроме ремонта самой дороги, жителей ждет благоустройство - установят опоры наружного освещения, на трех участках дороги оборудуют локальные сооружения для очистки поверхностных вод.