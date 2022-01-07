«Байкал-Энергия» разгромила кировскую «Родину» на своем поле Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали победу в первом матче 2022 года. На своем льду бело-синие обыграли кировскую «Родину» со счетом 8:2.

Серьезную заявку на победу иркутяне сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота кировчан пять мячей. Дубль оформил Павел Анисимов, по одному разу отличились Вячеслав Вдовенко, Рауан Исалиев и Иван Соловьев. Гости сумели ответить на это лишь одним голом в исполнении Вячеслава Нелюбина.

Во втором отрезке наши парни не сбавили оборотов и еще трижды поразили ворота голкипера «Родины» Максима Халявина. Точные удары нанесли Максим Семенов, Рауан Исалиев и Кристоффер Фагерстрем. Кировчане вновь ответили на это толь ко одним забитым мячом.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 10 января. На родном льду иркутяне скрестят клюшки со «Строителем» из Сыктывкара.