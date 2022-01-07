В Слюдянке «Субару Форестер» сбил двух переходивших дорогу на красный свет женщин. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянке автомобиль сбил двух женщин, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пожилые женщины живы. О подробностях аварии рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Накануне вечером, 6 января, на федеральной автодороге Р-258 «Байкал», проходящей через Слюдянку, 35-летний водитель кроссовера «Субару Форестер» сбил двух женщин, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - уточняют в полиции.

В этой аварии всем повезло, в том числе и двум пожилым пострадавшим 67 и 74 лет, которые проигнорировали красный свет. Они живы и серьезных травм не получили, врачи решили, что необходимости в стационарном лечении нет.

Впрочем, все обстоятельства этого ДТП еще будут изучаться и сотрудники ГИБДД должны определить степень вины всех участников этого происшествия. Автоинспекторы напоминают, что на трассах сохраняется гололед и все должны быть максимально осторожны.