Пассажирский автобус "Иркутск - Усть-Илимск" сгорел ночью в Заларинском районе

В ночь с 7 на 8 января в Заларинском районе сгорел пассажирский автобус, который ехал из Иркутска на север, в Усть-Илимск. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, а людей пересадили в другой транспорт. В соцсетях очевидцы бурно обсуждают ЧП.

- Все живы, там моя мама находилась. Сказала, что все быстро среагировали, все обошлось, - пишет сибирячка.

- Мы стояли далеко, очень страшно полыхало. Выдохнули, когда сказали, что людей уже забрали, - рассказывают те, кто проезжал мимо.

Родственники пассажиров говорят, что не все даже успели забрать телефоны, спасаясь из полыхающей машины. Судя по фото, автобус сгорел дотла. Из-за чего случился пожар, еще предстоит выяснить экспертам.

Напомним, четыре года назад, в ночь с 8 на 9 января, на трассе также сгорел автобус "Иркутск - Усть-Илимск". Тогда он доехал до Тулунского района.