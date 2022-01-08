Днем 8 января в Иркутске ожидается небольшой снег и до -12 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новогодние праздники погода иркутян порадовала. Все эти дни было достаточно тепло, вот и 8 января столбик термометра покажет около -10...-12. Ожидается переменная облачность, небольшой снег, северо-западный, северо-восточный ветер 3-8 м/с. Достаточно комфортно для прогулок, катания на лыжах, коньках и ледянках.

А вот в других территориях Приангарья, особенно северных, морозно.

- Переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, северо-западный с переходом в западных районах на юго-восточный 5-10 м/с, температура -12...-17, при облачной погоде -22...-27, в северных районах -18...-23, при облачной погоде -28...-33, - рассказали в Иркутском гидрометцентре.

Синоптики также отмечают, что из-за теплой зимы реки и водохранилища замерзают медленнее, чем обычно. На Байкале ледяные поля появились пока только в северной части.