Иркутяне поздравляют жителей других городов с Новым годом через интерактивный экран. Фото: администрация Иркутска.

В сквере Кирова появился интерактивный экран, с помощью которого иркутяне могут поздравить с Новым годом жителей разных уголков страны. Проект под названием "Мегаполис-онлайн" объединил 18 городов.

- Каждый желающий может подойти к экрану и в режиме реального времени пообщаться с жителями Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Магадана и других городов, - сообщил директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев. - Сеанс связи длится 20 секунд, потом картинка меняется.

Трансляция ведется непрерывно и днем, и ночью. Оборудование, к слову, одинаковое во всех городах: высотой больше 1,5 метров, антивандальное, способное работать при морозе до -40. Передать поздравления через экран можно до 1 февраля. Иркутяне уже оценили проект - к "окну" в другие города с интересом подходят и взрослые, и дети.