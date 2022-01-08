Елки принимают в Иркутской зоогалерее на корм животным

Лея уже попробовала елочку на вкус. Фото: Иркутская зоогалерея.

Если на Новый год украшали свой дом живой елочкой или сосной, не спешите выбрасывать после праздников. Хвойные деревья - это витаминное лакомство для животных в зоопарках, а еще подстилка для вольеров. Обычно их хватает до самой весны.

- Праздничные деревья принимаются только свежие, стоявшие на улице или в воде. Хоть немного подсохшие уже не подойдут, - пояснили в Иркутской зоогалерее. - И, пожалуйста, внимательно следите за тем, чтобы на ветках ни в коем случае не осталось никаких элементов украшений.

Сейчас в зоогалерее распределяют деревья, которые привезли после закрытия базаров. Ароматная елочка досталась и знаменитой шимпанзе Лее, и она с удовольствием подкрепилась витаминами.

- Что сделать с таким большим и колючим объектом, она еще не совсем придумала, а вот съела хвоинок уже прилично, - рассказывает координатор Людмила Ивушкина.