Умер Иннокентий Ермаков, основатель радиостанции "Волна Байкала". Фото: соцсети.

Умер Иннокентий Ермаков, известный в Иркутске журналист и медиаменеджер. Об этом стало известно из социальных сетей. О причинах смерти пока не сообщается.

Иннокентий Ермаков родился в областном центре, здесь же окончил школу и получил высшее образование в Иркутском госуниверситете. В 1992 году открыл радиостанцию "Волна Байкала", которая быстро стала популярна у слушателей. Вещание велось круглые сутки. Именно там началась карьера многих иркутских радиоведущих. Он был директором "Волны Байкала" до 2005 года. Затем руководил "Байкалинтермедиа", телекомпанией "Город", проектом "8ТВ Иркутск".

Узнав о том, что умер Иннокентий Ермаков, коллеги и все, кто был с ним знаком, скорбят.

"КП"-Иркутск также выражает искренние соболезнования родным и близким Иннокентия Ермакова.