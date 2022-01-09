За сутки в Иркутской области заболели коронавирусом 258 местных жителей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число победивших коронавирус за сутки в Иркутской области вновь в несколько раз превышает количество заболевших. По данным на 9 января, опасную инфекцию подхватили еще 258 человек, а выздоровели 977.

- Подтвержденных случаев инфицирования 159 828, в том числе госпитализировано 2 056 (-16), выздоровело 148 077, умерло 7 232 (+15), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 594 (+1), - сообщили в оперативном штабе по региону.

По карте распространения коронавируса в Приангарье видно, что больше всего новых заражений фиксируется в Иркутске - 123 случая за сутки и 54517 случаев за все время. В красной зоне, то есть где в пандемию заболели особенно много местных жителей, восемь территорий: это областной центр, Иркутский, Эхирит-Булагатский, Усть-Кутский районы, а также города Ангарск, Братск, северные Усть-Илимск и Бодайбо.