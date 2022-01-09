МЧС предупредило о сильном ветре, метелях и морозах до -46 в Иркутской области 10 января Фото: Влад КОМЯКОВ

В первый рабочий день после новогодних праздников, 10 января, погода в Иркутской области испортится. Ожидаются снег, метели, порывы ветра до 15-18 м/с.

- По Иркутску: переменная облачность, без существенных осадков, вечером слабый снег, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -19...-21, днем -11...-13, - рассказали в МЧС по региону.

В других территориях будет морозно. Например, на севере, в Киренском, Усть-Кутском и Катангском районах столбик термометра опустится ночью до -33...-38, а при прояснении до -41...-46.

На Байкале тоже будет ветрено, температура днем -7...-12, при облачности похолодает до -17.

Сотрудники МЧС просят местных жителей быть осторожнее, не планировать в непогоду дальних поездок за рулем или же тщательно к ним готовиться.