Псу, которому бывшая хозяйка заматывала морду мешком и скотчем, ищут любящую семью в Иркутске. Фото: питомник К-9.

В канун Нового года сотрудники К-9 спасли в Иркутске собаку, которую хозяйка плотно замотала в тряпки, веревки, скотч и надела на голову мешок.

- Собаке явно не хватало воздуха. Сколько она находилась в таком состоянии, непонятно. Женщину заметил патруль полиции. Вызвали нас, мы в срочном порядке выехали. Уговорами и увещеваниями забрали собаку, - рассказали сотрудники ветеринарного госпиталя при питомнике.

Так собака была перемотана до того, как ее спасли. Фото: питомник К-9.

Когда животное освободили от путов, оказалось, что это большой и красивый черный пес. Его накормили, напоили, обогрели. Он очень ласковый и добрый. Правда, запуганный...

- Каждый раз, когда заходишь к нему в вольер, видишь его скованные движения и вжимание в стену, - рассказывают в питомнике. - Но постепенно его сердце оттаивает. Мы ищем ему хозяина, Человека с большой буквы, который подарит ему новую жизнь. Пес молодой, кастрированный, ждет любви и ласки. Пожалуйста, приходите за ним, подарите ему счастье!