Землетрясение силой в 5,4 балла произошло на Байкале неподалеку от поселка Большое Голоустное. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Очередное землетрясение произошло в акватории Байкала 9 января. Тряхнуло в 17.04 на расстоянии 28 километров от поселка Большое Голоустное.

- Интенсивность в эпицентре - 5,4 балла, на территории Иркутской области ощущались незначительные толчки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в Большом Голоустном ощутили 4-балльную "качку", в Бугульдейке - 3-балльную, в Листвянке - силой в 2-3 балла. До Иркутска волна практически не докатилась, разве что поблизости в Пивоварихе были отмечены слабые подземные толчки в 2 балла.

- Жалоб и звонков от населения не поступало. По информации ЕДДС Иркутского района, жертв и разрушений нет, - добавили в МЧС.

По привычке, сибиряки пошли обсуждать тряску в соцсети.

"Шифоньер чуть качался, не обратила внимание". "Грановщина, не почувствовали в своем доме ничегошеньки", - пишут местные жители.

В соседней Бурятии тоже ощутили землетрясение лишь в некоторых поселках, которые ближе всего к озеру.