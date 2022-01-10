Снег выпадет в Иркутске 10 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 10 января ожидается без существенных осадков, но вечером возможен слабый снег. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В городе сегодня переменная облачность, дует юго-восточный с переходом на северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем в Иркутске 10 января до -11…-13 градусов.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, 10 января в норме – 730 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 79%.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 10 января будет также с переменной облачностью, местами выпадет небольшой снег, местами – в западных и северо-западных районах - ждут метелей – снег и ветер до 15-18 м/с, на юго-западе, юго-востоке региона порывы ветра будут достигать 14 м/с.

По Приангарью днем -11…-16, при натекании облаков до -21…-26. Теплее всего сегодня в западных и северо-западных районах – до -4…-9, а холоднее - в северных и верхнеленских районах, там -18…-23, в низинах до -33.

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