Когда откроется ТЦ Сильвер Молл в Иркутске. Что об этом известно

Стало известно, когда откроется ТЦ Сильвер Молл в Иркутске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске полностью закрыт по решению суда на 30 дней с 27 декабря. Причина - нарушение требований пожарной безопасности. А когда откроется торгово-развлекательный центр? Выясняем.

- Запрещен въезд на автомобильную парковку, расположенную в здании, а также доступ посетителей и работников расположенных здесь предприятий и организаций, за исключением тех, кто устраняет нарушения, - сразу же, 30 декабря, поясняли в Свердловском районном суде Иркутска.

Напомним, в иркутском ГУ МЧС сообщали, что нашли в ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске около 30 грубейших нарушений, в том числе и повторных, которые касаются содержания систем защиты от пожаров, эвакуационных путей и выходов.

В то же время отмечалось, что собственник вправе до истечения срока исправить нарушения и подать ходатайство в суд, чтобы была организована проверка, все ли необходимое сделано. Если же привести состояние торгово-развлекательного центра Сильвер Молл в Иркутске в порядок не удастся, то запрет на его открытие будет продлен. Сегодня многих иркутян, которые привыкли покупать продукты и вещи в многочисленных бутиках центра или посещать кинотеатр, интересует, когда он откроется, успеют ли вовремя устранить недоделки.

-Работы по исправлению нареканий со стороны пожарных уже проведены полностью, - сообщается в официальном аккаунте ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске в инстаграм.

Это значит, что ТРЦ имеет право обратиться в суд за организацией проверки. Вероятно, она будет организована в ближайшем будущем, так как срок запрета истекает. Это позволит открыться в срок. Однако в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили "КП" -Иркутск, что пока по этому поводу к ним не обращались.