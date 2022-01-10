«Байкал-Энергия» обыграла сыктывкарский «Строитель» с минимальным счетом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вторую подряд победу в новом году одержали хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии». В домашнем матче Суперлиги бело-синие обыграли «Строитель» из Сыктывкара со счетом 5:4.

Первый тайм игры прошел в упорной борьбе. Соперники по очереди огорчали ворота друг друга и к исходу 45-минутки забили по два раза. В составе нашей команды отличились Иван Соловьев и Вячеслав Вдовенко. У гостей дубль оформил Алексей Башарымов. Однако за несколько секунд до перерыва иркутянам удалось выйти вперед благодаря точному удару Николая Иващенко.

Второй тайм получился не таким результативным. На 77 минуте шведский легионер «Байкал-Энергии» Кристоффер Фагерстрем удвоил преимущество иркутян. Все, что успели сделать гости из столицы Республики Коми, это отыграть еще один мяч. Сравнять счет им не удалось

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 26 января против «Ак Барс-Динамо». Встреча пройдет в Казани.