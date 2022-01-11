Плановое отключение электричества в Иркутске 11 января пройдет в сотне домов

Больше сотни домов отключат от электричества в Иркутске 11 января Фото: Евгения ГУСЕВА

Отключение электричества в Иркутске 11 января запланировано в двух городских округах – Ленинском и Свердловском. Больше сотни жилых домов останутся без света от 60 минут до 8 часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение электричества в Иркутске 11 января коснется зданий на улицах Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-крестьянская, Севастопольская, 9-ый Советский, 10-ый Советский, 11-ый Советский, Лермонтова и другие (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 11 января: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 11 января: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 11 января: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 11 января: адреса. Фото: ИЭСК

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