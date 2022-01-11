В Бурятии шесть человек отравились алкоголем, двое из них умерли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу шесть жителей бурятского поселка Тапхар в возрасте от 33 до 46 лет попали в больницу с одинаковым диагнозом. У всех были тяжелые последствия токсического действия неизвестных веществ» и «последствия токсического воздействия этанолом. Вскоре двое из них умерли.

Следователи выяснили некоторые подробности отравления. 9 и 10 января восемь жителей поселка Тапхар выпивали алкоголь в квартире у одного из них. Вскоре шестерым стало плохо. Во время осмотра квартиры, следователи нашли там семь пустых бутылок из-под водок различных марок, а также одну пустую стеклянную банку.

- Выяснилось, что выпитый алкоголь был сертифицирован, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Один из мужчин рассказал, что в одной из банок был спирт, который ему передали знакомые. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух человек».

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии, а также ищут тех, кто передал мужчинам алкоголь.