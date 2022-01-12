До -10 ожидается в Иркутске 12 января днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 января подарит сибирякам хороший день для прогулок, ведь днем синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают всего -8…-10 градусов.

- В областном центре сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, - отмечают метеорологи.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – составляет 732 миллиметр ртутного столба, а влажность воздуха – повышенная, 78%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 12 января также ожидается с переменной облачностью, но со снегом. Местами выпадут небольшие осадки, но где-то и умеренные. Ветер в Приангарье сегодня с порывами до 12 м/с. Днем по области -8…-13, если натекут облака, то -18…-23. Холоднее в эту среду в Катангском и северо-восточных районах, там -17…-22, при облачности еще холоднее, до -24…-29.

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