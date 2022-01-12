Пробки в 8 баллов образовались в Иркутске 12 января утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 12 января оцениваются в 8 баллов. Этим утром затруднено движение по Иннокентьевскому мосту, по улице Сурнова по направлению к центру города. Небольшие трудности с проездом есть и на объездной дороге Ново-Ленино, также на Иркутном мосту, улицам Боткина и Маяковского. Об этом сообщают Яндекс.Пробки.

- В Иркутске 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.

Немного затруднено движение на Глазковском мосту и плотине ГЭС по направлению к центральным районам города. Свободен проезд по Академическому мосту. Но тут автомобилистам предстоит попасть в пробку на подъезде к нему, как со стороны Синюшиной горы, так и со стороны Старо-Кузьмихинской улицы.

Локальные заторы есть на улице Лермонтова, Байкальская, Седова, Депутатская, Рабочего Штаба. Протяженная пробка также отмечена на Качугском тракте.

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