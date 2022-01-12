Саночники из Братска Семен Павличенко и Александр Горбацевич поедут на Олимпиаду 2022 в Пекин

Семен Павличенко. Фото: Федерация санного спорта России.

Саночники из Братска 30-летний Семен Павличенко и 27-летний Александр Горбацевич вошли в окончательный состав сборной России на Олимпиаду 2022 в Пекине. Об этом рассказал главный тренер российских саночников Сергей Чудинов.

- Также на Игры отправятся Роман Репилов, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два двухместных экипажа: Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Юрий Прохоров, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России.

Для Александра Горбацевича это будет первая Олимпиада в карьере, а вот Семен Павличенко, который по итогам сезона 2020-2021 вошел в тройку лучших саночников мира, выступал на Играх 2014 в Сочи. На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м году он стал лишь 14-м.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Болеть за наших саночников, жители Иркутской области смогут с 5 по 10 февраля. В санном спорте Будет разыграно 4 комплекта наград – в индивидуальных дисциплинах среди мужчин, женщин и двухместных экипажей и в командной эстафете.