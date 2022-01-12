Хоккеист иркутской «Байкал-Энергии» Андрей Прокопьев вызван в сборную России. Фото: ХК "Байкал-Энергия"

Сразу два хоккеиста иркутской «Байкал-Энергии» вызваны в сборные страны. 29-летний полузащитник и капитан нашей команды Андрей Прокопьев получил приглашение в главную сборную России, а его 20-летний коллега по амплуа Владислав Шульга в юниорскую.

- Сборы национальной дружины пройдут с 12 по 22 января в Сыктывкаре, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». - Там запланировано несколько матчей против местного "Строителя". Тренировочный сбор юниорской сборной состоится в Архангельске.

В этом сезоне Суперлиги Андрей Прокопьев провел 8 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал одну голевую передачу. Владислав Шульга провел 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 3 голевых паса. Напомним, сейчас «Байкал-Энергия» находится на 6-м месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе бело-синих 25 очков в 15 проведенных матчах.