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Общество12 января 2022 18:05

Почему от проходного балла по ЕГЭ могут отказаться совсем. Мнение эксперта

Руководитель Всероссийского фонда образования назвал современное высшее образование формой «социального мошенничества»
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Почему от проходного балла по ЕГЭ могут отказаться совсем. Мнение эксперта.

Почему от проходного балла по ЕГЭ могут отказаться совсем. Мнение эксперта.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Средний проходной балл единого государственного экзамена для поступления на бюджет в вузы в прошлом году снизился впервые за десять лет. В 2021 году он составил 70,3 — меньше на 0,5 балла по сравнению с прошлым годом. Такие данные были получены после очередного мониторинга качества приема в вузы за 2021 год, подготовленного НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. В интервью NEWS.ru руководитель Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков высказал точку зрения, что баллы ЕГЭ вполне вероятно, отменят совсем.

— Все эти игры в ЕГЭ — пустяшные. Мы скоро придём к тому, что проходной бал ЕГЭ будет полностью отменен, - считает эксперт. - Это сначала был единственный критерий при поступлении. Потом все ведущие вузы стали вводить дополнительно собственные экзамены, а проходной балл они стали считать второстепенным. Теперь его снижают, а скоро вообще отменят.

По мнению эксперта, надо возвращать традиционные устные и письменные экзамены.

Сергей Комков объяснил, что ЕГЭ придумали французы в 70-х для своих колоний. В России эксперимент не удался. Тем более, что бесплатного образования все меньше. И с 2008 года, когда было введено тестирование, число бюджетных мест снизилось в 3 раза. В то же время в Европе, во многих государствах, в том числе Чехии, в Австрии жители получают высшее образование бесплатно, как когда-то в СССР.

В то же время эксперт считает, что пропаганда обучения в вузах - дело потенциально опасное. Во всем мире 80% выпускников школ получают профессиональное образование и лишь 20% обучаются в университетах.